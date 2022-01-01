Набор торцевых головок Gross 14138, трещотка 120 зубьев, 1/2, CrV, 12 предметов

Описание:

Особенности и преимущества:

Головки и комбинированные ключи изготовлены из хромованадиевой стали, придающей инструменту исключительную твердость в сочетании с легкостью.

Биты, биты-вставки и отвертки производятся из стали S2, улучшающей свойства инструмента.

Набор комплектуется трещотками с реверсом и быстрым сбросом, трещоточный механизм имеет 120 зуба и обеспечивает исключительную мягкость и плавность в работе.

Шаг зуба 3 град.

Комплектация:

Ключ трещоточный 1/2". Удлинитель 100 мм 1/2". Головки торцевые 1/2" - 10 шт.: 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 мм. Пластиковый кейс.

Набор торцевых головок, трещотка 120 зубьев, 12 предметов, 1/2", CrV Gross разработан специально для автолюбителей и центров технического обслуживания и предназначен для слесарно-монтажных работ. При этом набор инструмента GROSS пригодится не только в автомобиле. С его помощью можно проводить бытовой ремонт дома и на даче, ремонт бытовых конструкций и садовой техники.