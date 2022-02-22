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Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
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Зубила для перфораторов
Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
Зубила для перфораторов
Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
Арт. 9003116
5.0
2
Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
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Нет в наличии
Арт. 9003116
5.0
2
Характеристики
Производитель
Материал
металл
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Набор Bosch 2.607.019.457 из трех наиболее востребованных насадок к перфоратору с патроном SDS-plus: пика, плоское зубило и плоское долото с расширенной режущей кромкой. Длина 250 мм
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы