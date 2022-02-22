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Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
5.0
2
Найти аналог
Зубила для перфораторов
    Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)
    Арт. 9003116
    5.0
    2
    Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)

      Набор зубил BOSCH 2.607.019.457 (3 предмета, SDS-Plus)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9003116
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Материал
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы