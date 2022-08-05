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Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Арт. Х143170
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж

      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143170
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.7
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 56 600340000 оснащен индикацией необходимости обслуживания и световой сигнализацией сетевого напряжения. Система Metabo VibraTech уменьшает вибрацию - для долгой и комфортной работы. Защитная решетка обмоток двигателя Metabo Marathon делает его устойчивым к абразивному воздействию пыли. Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением.

        Преимущества

        • Удобство пользования. Перфоратор оснащен индикацией необходимости обслуживания (например - замена угольных щеток) и световой сигнализацией сетевого напряжения
        • Простое управление. Повысить или понизить частоту ударов перфоратора Metabo KHE 56 600340000 можно с помощью переключателя, который находится на рукоятке
        • Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора, что предотвращает его случайное включение
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Фиксация долота в 12 положениях
        • Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
        • Отключение вращения
        • Возможно ввинчивание дополнительной рукоятки в трех точках корпуса
        • Виброзащита Metabo VibraTech (MVT)
        • Уменьшение частоты ударов на 30% - для работ в мягких материалах
        • Vario-Tacho-Constamatic - полноволновая электроника
        • Плавный пуск
        • Фиксация переключателя - для продолжительных работ
        • Предохранительная муфта
        • Хвостовик SDS-max