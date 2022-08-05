Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж

Преимущества

Удобство пользования. Перфоратор оснащен индикацией необходимости обслуживания (например - замена угольных щеток) и световой сигнализацией сетевого напряжения

Простое управление. Повысить или понизить частоту ударов перфоратора Metabo KHE 56 600340000 можно с помощью переключателя, который находится на рукоятке

Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора, что предотвращает его случайное включение

Отключающиеся угольные щетки

Фиксация долота в 12 положениях

Корпус редуктора из магниевого литья под давлением

Отключение вращения

Возможно ввинчивание дополнительной рукоятки в трех точках корпуса

Виброзащита Metabo VibraTech (MVT)

Уменьшение частоты ударов на 30% - для работ в мягких материалах

Vario-Tacho-Constamatic - полноволновая электроника

Плавный пуск

Фиксация переключателя - для продолжительных работ

Предохранительная муфта

Хвостовик SDS-max

Перфоратор Metabo KHE 56 600340000 оснащен индикацией необходимости обслуживания и световой сигнализацией сетевого напряжения. Система Metabo VibraTech уменьшает вибрацию - для долгой и комфортной работы. Защитная решетка обмоток двигателя Metabo Marathon делает его устойчивым к абразивному воздействию пыли. Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением.