Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 56 600340000, 1300 Вт, 8,5 Дж
Арт. Х143170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Чехия
|
Родина бренда
|Германия
|
Вес, кг
|6.7
|
Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 56 600340000 оснащен индикацией необходимости обслуживания и световой сигнализацией сетевого напряжения. Система Metabo VibraTech уменьшает вибрацию - для долгой и комфортной работы. Защитная решетка обмоток двигателя Metabo Marathon делает его устойчивым к абразивному воздействию пыли. Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением.
Преимущества
- Удобство пользования. Перфоратор оснащен индикацией необходимости обслуживания (например - замена угольных щеток) и световой сигнализацией сетевого напряжения
- Простое управление. Повысить или понизить частоту ударов перфоратора Metabo KHE 56 600340000 можно с помощью переключателя, который находится на рукоятке
- Надежность. Переключатель режимов работы углублен в корпус перфоратора, что предотвращает его случайное включение
- Отключающиеся угольные щетки
- Фиксация долота в 12 положениях
- Корпус редуктора из магниевого литья под давлением
- Отключение вращения
- Возможно ввинчивание дополнительной рукоятки в трех точках корпуса
- Виброзащита Metabo VibraTech (MVT)
- Уменьшение частоты ударов на 30% - для работ в мягких материалах
- Vario-Tacho-Constamatic - полноволновая электроника
- Плавный пуск
- Фиксация переключателя - для продолжительных работ
- Предохранительная муфта
- Хвостовик SDS-max