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Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Арт. Х143277
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж

      Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х143277
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		8.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Metabo KHE 76 600341000 оснащен полноволновой электроникой Vario-Tacho-Constamatic (VTC), которая обеспечивает выбор и поддержание нужной скорости вращения. Предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает защиту перфоратора от поломки при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Низкий уровень вибрации. Рукоятка Metabo VibraTech (MVT) значительно снижает уровень вибрации, защищая суставы рук
        • Надежность. Выбрать нужный режим работы перфоратора Metabo KHE 76 600341000 можно с помощью удобного переключателя, который углублен в корпус инструмента - для защиты от случайного переключения
        • Удобство работы. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния для более долгой работы и кнопкой увеличения/уменьшения частоты ударов
        • Отключающиеся угольные щетки
        • Фиксация долота в 12 положениях
        • Отключения вращения
        • Два режима работы: сверление с ударом и долбление
        • Дополнительная рукоятка устанавливается в трех точках корпуса
        • Предохранительная храповая муфта
        • Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением
        • Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
        • Индикация необходимости обслуживания и световая сигнализация сетевого напряжения
        • Плавный пуск