Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж
Арт. Х143277
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|8.4
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 76 600341000 оснащен полноволновой электроникой Vario-Tacho-Constamatic (VTC), которая обеспечивает выбор и поддержание нужной скорости вращения. Предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает защиту перфоратора от поломки при заклинивании бура.
Преимущества
- Низкий уровень вибрации. Рукоятка Metabo VibraTech (MVT) значительно снижает уровень вибрации, защищая суставы рук
- Надежность. Выбрать нужный режим работы перфоратора Metabo KHE 76 600341000 можно с помощью удобного переключателя, который углублен в корпус инструмента - для защиты от случайного переключения
- Удобство работы. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния для более долгой работы и кнопкой увеличения/уменьшения частоты ударов
- Отключающиеся угольные щетки
- Фиксация долота в 12 положениях
- Отключения вращения
- Два режима работы: сверление с ударом и долбление
- Дополнительная рукоятка устанавливается в трех точках корпуса
- Предохранительная храповая муфта
- Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)
- Индикация необходимости обслуживания и световая сигнализация сетевого напряжения
- Плавный пуск