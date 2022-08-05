Перфоратор SDS-Max Metabo KHE 76 600341000, 1500 Вт, 11,9 Дж

Преимущества

Низкий уровень вибрации. Рукоятка Metabo VibraTech (MVT) значительно снижает уровень вибрации, защищая суставы рук

Надежность. Выбрать нужный режим работы перфоратора Metabo KHE 76 600341000 можно с помощью удобного переключателя, который углублен в корпус инструмента - для защиты от случайного переключения

Удобство работы. Перфоратор оснащен кнопкой фиксации включенного состояния для более долгой работы и кнопкой увеличения/уменьшения частоты ударов

Отключающиеся угольные щетки

Фиксация долота в 12 положениях

Отключения вращения

Два режима работы: сверление с ударом и долбление

Дополнительная рукоятка устанавливается в трех точках корпуса

Предохранительная храповая муфта

Корпус редуктора выполнен из магниевого литья под давлением

Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Индикация необходимости обслуживания и световая сигнализация сетевого напряжения

Плавный пуск

Перфоратор Metabo KHE 76 600341000 оснащен полноволновой электроникой Vario-Tacho-Constamatic (VTC), которая обеспечивает выбор и поддержание нужной скорости вращения. Предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает защиту перфоратора от поломки при заклинивании бура.