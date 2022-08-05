Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500
Арт. О00000036510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500 используется для бурения и легких долбежных работ. Пригодится для эксплуатации на стройплощадках. Встроенная амортизационная система Metabo VibraTech снижает уровень вибрации для защиты здоровья. Удобно расположенный фиксируемый переключатель подходит для долбления в режиме продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой.
Преимущества
- Индикатор износа угольных щеток Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500
- Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
- Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
- Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Долбление и сверление без пыли с внешним устройством удаления пыли ESA max (принадлежности)
- Система раннего предупреждения с помощью сервисного СИД для целенаправленного планирования замены угольных щеток за 8 рабочих часов до отключения