Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500

Преимущества

Индикатор износа угольных щеток Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500

Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения

Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов

Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки

Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания

Долбление и сверление без пыли с внешним устройством удаления пыли ESA max (принадлежности)

Система раннего предупреждения с помощью сервисного СИД для целенаправленного планирования замены угольных щеток за 8 рабочих часов до отключения

Перфоратор Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500 используется для бурения и легких долбежных работ. Пригодится для эксплуатации на стройплощадках. Встроенная амортизационная система Metabo VibraTech снижает уровень вибрации для защиты здоровья. Удобно расположенный фиксируемый переключатель подходит для долбления в режиме продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой.