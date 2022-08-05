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Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500
5.0
1
56 599 ₽
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500
    Арт. О00000036510
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500

      Перфоратор SDS-max Metabo KHE 5-40 600391500

      56 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 551 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000036510
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      56 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 551 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500 используется для бурения и легких долбежных работ. Пригодится для эксплуатации на стройплощадках. Встроенная амортизационная система Metabo VibraTech снижает уровень вибрации для защиты здоровья. Удобно расположенный фиксируемый переключатель подходит для долбления в режиме продолжительной эксплуатации. Полноволновая электроника Vario-Constamatic (VC) обеспечивает управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала и сохранение его практически неизменным под нагрузкой.

        Преимущества

        • Индикатор износа угольных щеток Metabo KHE 5-40 SDS-max 600391500
        • Индикация необходимости обслуживания, например, замены угольных щеток, и сигнальная лампа сетевого напряжения
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов и числа ударов
        • Управляемый электроникой плавный пуск для точной засверловки
        • Оптимальный отвод тепла и малый вес благодаря корпусу редуктора из магниевого литья под давлением
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: механическое отсоединение привода при блокировке сверла для обеспечения безопасности во время работ
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
        • Долбление и сверление без пыли с внешним устройством удаления пыли ESA max (принадлежности)
        • Система раннего предупреждения с помощью сервисного СИД для целенаправленного планирования замены угольных щеток за 8 рабочих часов до отключения