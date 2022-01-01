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Универсальное сверло Практика 774-436, 6х87 мм
120 ₽
Универсальные сверла
    Универсальное сверло Практика 774-436, 6х87 мм
    Арт. О00000024541
    Универсальное сверло Практика 774-436, 6х87 мм

      Универсальное сверло Практика 774-436, 6х87 мм

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024541

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Ударное
      		Нет
      Алмазное
      		Нет
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло из быстрорежущей стали Р6М5 для сверления и рассверливания (расточки) отверстий листовой стали, алюминии, дереве, ДСП, пластике. Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла значительно увеличивая его ресурс и сопротивление перегрев. Рекомендуется использовать СОЖ.

        Преимущества

        • Обеспечивает точное сверление без сколов
        • Покрытие нитридом титана