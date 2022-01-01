Универсальное сверло Практика 774-436, 6х87 мм
Арт. О00000024541
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
- Сверло из быстрорежущей стали Р6М5 для сверления и рассверливания (расточки) отверстий листовой стали, алюминии, дереве, ДСП, пластике. Покрытие нитридом титана придает поверхностное упрочнение телу сверла значительно увеличивая его ресурс и сопротивление перегрев. Рекомендуется использовать СОЖ.
Преимущества
- Обеспечивает точное сверление без сколов
- Покрытие нитридом титана