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Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93
120 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93
    Арт. О00000032687
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93

      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032687

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок