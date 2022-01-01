Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352358, HSS-G 6.0x93 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок