Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352354, HSS-G 4.5x80
Арт. О00000032684
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352354, HSS-G 4.5x80 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок.