Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
    Арт. О00000032683
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
    Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75
      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75

      Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032683

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу Milwaukee Thunderweb 4932352353, HSS-G 4.2x75 - имеет уникальное строение. Коническая форма соединительной кромки утолщается к хвостовику сверла, при этом толщина соединительной кромки одинаковая по всей длине. Благодаря специальной геометрии сверла удаление стружки происходит быстрее, а значит сверло не перегревается. Сверло подходит для длительных и повышенных нагрузок