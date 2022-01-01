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Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм
150 ₽
Универсальные сверла
    Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм
    Арт. О00000024542
    Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм
    Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм
      Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм
      Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм

      Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024542

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло фрезерное от популярного российского производителя «Практика» легко узнаваемо. Напыление желтого цвета запоминается, именно поэтому оно и не теряется следи другого оснащения. Оно выплавлено из быстрорежущей стали. Рекомендуется использовать для увеличения существующих отверстий и сверления алюминия и прочих мягких металлов, прочного пластика, древесины. Его диаметр 8 миллиметров, а высота 100 миллиметров. Во избежание перегрева изделия следует работать в комплекте со смазочными и охлаждающими жидкостями, чтобы оно не деформировалось. Угол заточки составляет 118°. Сверло упаковано в индивидуальный пластиковый блистер.

        Преимущества

        • Изготовлено из быстрорежущей стали
        • Угол заточки составляет 118°
        • упаковано в индивидуальный пластиковый блистер