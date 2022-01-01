Универсальное сверло Практика 774-443, 8х100 мм

Преимущества

Изготовлено из быстрорежущей стали

Угол заточки составляет 118°



упаковано в индивидуальный пластиковый блистер



Сверло фрезерное от популярного российского производителя «Практика» легко узнаваемо. Напыление желтого цвета запоминается, именно поэтому оно и не теряется следи другого оснащения. Оно выплавлено из быстрорежущей стали. Рекомендуется использовать для увеличения существующих отверстий и сверления алюминия и прочих мягких металлов, прочного пластика, древесины. Его диаметр 8 миллиметров, а высота 100 миллиметров. Во избежание перегрева изделия следует работать в комплекте со смазочными и охлаждающими жидкостями, чтобы оно не деформировалось. Угол заточки составляет 118°. Сверло упаковано в индивидуальный пластиковый блистер.