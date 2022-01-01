Сверло конусное Практика 774-498, 3-14 мм

Сверло конусное (3-14 мм) ПРАКТИКА 774-498 изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 и предназначено для получения отверстий в листовых металлических и пластиковых материалах. Покрытие нитридом титана значительно увеличивает сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей