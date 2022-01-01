Сверло конусное Практика 774-498, 3-14 мм
Арт. О00000024543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3, 9, 14
- Сверло конусное (3-14 мм) ПРАКТИКА 774-498 изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали Р6М5 и предназначено для получения отверстий в листовых металлических и пластиковых материалах. Покрытие нитридом титана значительно увеличивает сопротивление перегреву во время сверления и срок службы сверла. Рекомендуется работать с использованием смазочно-охлаждающих жидкостей