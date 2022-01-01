Набор буров PRORAB 5006 (SDS-Plus, 6 шт.)

Описание:

Комплект:

Бур 6х110 мм;

Бур 8х110 мм;

Бур 10х110 мм;

Бур 6х160 мм;

Бур 8х160 мм;

Бур 10х160 мм.

Набор буров PRORAB 5006 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.