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Набор буров PRORAB 5006 (SDS-Plus, 6 шт.)
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Буры SDS-Plus
    Набор буров PRORAB 5006 (SDS-Plus, 6 шт.)
    Арт. 9016778
    Набор буров PRORAB 5006 (SDS-Plus, 6 шт.)

      Набор буров PRORAB 5006 (SDS-Plus, 6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016778

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Количество предметов, шт
      		6
      Назначение
      		бетон
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      По армированному бетону
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор буров PRORAB 5006 применяется совместно с перфораторами, имеющими тип патрона SDS-plus. Идеально подходят для ударного сверления по бетону. При работе буром его хвостовик рекомендуется смазывать специальным маслом — это продлит срок службы данной оснастки.

        Комплект:

        • Бур 6х110 мм;
        • Бур 8х110 мм;
        • Бур 10х110 мм;
        • Бур 6х160 мм;
        • Бур 8х160 мм;
        • Бур 10х160 мм.