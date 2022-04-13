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Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Насадки для граверов
    Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
    Арт. X1319051760
    5.0
    2
    Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)

      Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319051760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Dremel
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы