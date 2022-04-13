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Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
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Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
Насадки для граверов
Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
Арт. X1319051760
5.0
2
Щетка из нержавеющей стали DREMEL №531 2.615.053.132 (13 мм)
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Нет в наличии
Арт. X1319051760
5.0
2
Характеристики
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Щетки из нержавеющей стали не оставляют ржавых следов при работе по устойчивым к коррозии материалам, таким как сплав на оловянной основе, алюминий и нержавеющая сталь.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы