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Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)
5.0
2
219 ₽
Чашечные щетки
    Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)
    Арт. Х131712371
    5.0
    2
    Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)
    Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)
      Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)
      Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)

      Чашеобразная щетка для дрели Patriot EDGE 813010024 (75 мм, HEX)

      219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х131712371
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		75
      Диаметр хвостовика, мм
      		6.35
      Толщина проволоки, мм
      		0.3
      Все характеристики
      219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка чашеобразная EDGE by PATRIOT 813010024 применяется совместно с дрелями, шуруповертами и предназначена для снятия лака, краски, зачистки от ржавчины различных поверхностей и изделий. Рабочая часть состоит из волнистой стальной проволоки диаметром 0.3 мм. Специальная форма щетки в виде диска позволяет работать в труднодоступных местах.