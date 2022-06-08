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Сверло по металлу Stanley STA50040-QZ, HSS-R, 4,2 мм, 1 штука
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Stanley STA50040-QZ, HSS-R, 4,2 мм, 1 штука
    Арт. 9013473798
    5.0
    2
    Сверло по металлу Stanley STA50040-QZ, HSS-R, 4,2 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Stanley STA50040-QZ, HSS-R, 4,2 мм, 1 штука

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473798
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло по металлу STANLEY STA50040-QZ предназначено для высверливания сквозных и глухих отверстий в металлических материалах

        Преимущества

        • Оно изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-R, а угол его заточки составляет 118°, что обеспечит точное и чистое сверление чугуна, бронзы, легированного и углеродистого металла
        • Поставляется в блистере с подвесом