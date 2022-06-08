Сверло по металлу Stanley STA50040-QZ, HSS-R, 4,2 мм, 1 штука
Арт. 9013473798
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|4
- Сверло по металлу STANLEY STA50040-QZ предназначено для высверливания сквозных и глухих отверстий в металлических материалах
Преимущества
- Оно изготовлено из высококачественной быстрорежущей стали HSS-R, а угол его заточки составляет 118°, что обеспечит точное и чистое сверление чугуна, бронзы, легированного и углеродистого металла
- Поставляется в блистере с подвесом