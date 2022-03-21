Сверло по металлу Stanley STA50030-QZ, HSS-R, 3,5x70x39 мм
Арт. 9013473659
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|3
- Сверло STANLEY по металлу HSS-R
Преимущества
- сверло общего назначения для сверления мягкой стали и цветных металлов
- также может быть использовано при работе с пластмассой и древесиной
- сверло подвержено термической обработке для прочности, стандарт DIN 338
- наконечник заточен под углом 118 градусов для точного и быстрого начала сверления
- материал износостойкий и ударопрочный
- поставляется в пластиковом блистере с подвесом