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Сверло по металлу Stanley STA50030-QZ, HSS-R, 3,5x70x39 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Stanley STA50030-QZ, HSS-R, 3,5x70x39 мм
    Арт. 9013473659
    5.0
    2
    Сверло по металлу Stanley STA50030-QZ, HSS-R, 3,5x70x39 мм

      Сверло по металлу Stanley STA50030-QZ, HSS-R, 3,5x70x39 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473659
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло STANLEY по металлу HSS-R

        Преимущества

        • сверло общего назначения для сверления мягкой стали и цветных металлов
        • также может быть использовано при работе с пластмассой и древесиной
        • сверло подвержено термической обработке для прочности, стандарт DIN 338
        • наконечник заточен под углом 118 градусов для точного и быстрого начала сверления
        • материал износостойкий и ударопрочный
        • поставляется в пластиковом блистере с подвесом