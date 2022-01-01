Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.480, HSS-G, 2.9 мм, 1 штука
Арт. 9013473680
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Ударное
|Нет
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Алмазное
|Нет
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Тип сверла
|спиральное
Описание товара:
Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.480 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.
Преимущества и особенности:
- Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода;
- Гладко отшлифованные сверла HSS-G обеспечивают быстрое сверление;
- Не требуется предварительное накернивание или засверливание.
Комплектация:
- Сверло по металлу BOSCH 2.608.585.480 - 1 шт.