Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.335, HSS-G, 6.4 мм, 1 штука

Описание товара:

Сверло по металлу BOSCH 2.608.595.335 предназначено для сверления металла с максимальной точностью. Самоцентрующийся крестообразно подточенный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и идеальное центрирование без увода, чтобы обеспечивает максимальную точность. Сверло предназначено для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, литой стали, чугуне, спеченной железной руде, ковком чугуне, цветных металлах и твердых пластмассах. Оно снабжено цилиндрическим хвостовиком (диаметры хвостовика и сверла совпадают) и предназначено для использования со сверлильными стойками и дрелями-шуруповертами.

Преимущества и особенности:

Самоцентрующийся крестообразный наконечник с углом 135 градусов сочетает активное сверление и центрирование без увода;

Гладко отшлифованные сверла HSS-G обеспечивают быстрое сверление;

Не требуется предварительное накернивание или засверливание.

Комплектация: