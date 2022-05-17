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Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)
5.0
2
189 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)
    Арт. 9013473712
    5.0
    2
    Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)

      Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)

      189 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473712
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		7
      Все характеристики
      189 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло HSS-G Standardline Bosch 2.608.595.071 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле

        Преимущества

        • Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали
        • Острие сверла самоцентрирующееся с крестообразной подточкой
        • Оснастка имеет цилиндрический хвостовик
        • Работает в правом направлении
        • При работе рекомендуется использовать универсальную смазку Bosch 2.607.001.409