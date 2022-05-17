Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)

Преимущества

Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали

Острие сверла самоцентрирующееся с крестообразной подточкой

Оснастка имеет цилиндрический хвостовик

Работает в правом направлении

При работе рекомендуется использовать универсальную смазку Bosch 2.607.001.409

Сверло HSS-G Standardline Bosch 2.608.595.071 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле