Сверло по металлу Bosch 2.608.595.071 (HSS-G, 7,5 мм, 1 шт.)
Арт. 9013473712
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|7
- Сверло HSS-G Standardline Bosch 2.608.595.071 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле
Преимущества
- Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали
- Острие сверла самоцентрирующееся с крестообразной подточкой
- Оснастка имеет цилиндрический хвостовик
- Работает в правом направлении
- При работе рекомендуется использовать универсальную смазку Bosch 2.607.001.409