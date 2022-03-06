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Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм
    Арт. 90131241
    5.0
    2
    Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм
    Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм

      Сверло по металлу DeWalt DT5443, 2,5 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131241
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло DeWalt DT 5443 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.