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Сверло по металлу DeWALT DT 5471, 13х151 мм
5.0
3
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу DeWALT DT 5471, 13х151 мм
    Арт. 90131251
    5.0
    3
    Сверло по металлу DeWALT DT 5471, 13х151 мм

      Сверло по металлу DeWALT DT 5471, 13х151 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131251
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		США
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Extreme DeWalt DT 5471 используется в дрелях. Это праворежущее спиральное сверло типа N по DIN 338. Оно изготовлено из быстрорежущей стали (HSS) с 5 % добавлением кобальта (Co). Такое сверло очень прочное и долговечное, поэтому его можно применять для сверления легированной стали на высокой скорости и при повышенных температурах. Особое покрытие предохраняет сверло от перегрева и увеличивает срок его службы.