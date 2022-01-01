Сверло по дереву перовое Практика Профи 032-775, 18х152 мм
Арт. О00000024434
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|18
- Сверло по дереву перовое Практика 032-775 серии "Профи" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Шестигранный хвостовик 1/4'' может использоваться со стандартными магнитными держателями для бит, это позволяет быстро менять инструмент. Хорошо фиксируется в кулачковом патроне без проскальзывания. Сверло имеет боковую подрезку для чистого сверления неглубоких и сквозных отверстий в мягкой и средней твердости древесине. Высокая скорость сверления. Допустима перезаточка.