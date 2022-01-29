Сверло по металлу Атака 8077330, 9 мм

Сверло Атака 8077330 применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий в металле. Изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие которое делает его устойчивым к нагреву. Сверло износостойкое и долговечное. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.