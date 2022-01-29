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Сверло по металлу Атака 8077330, 9 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Атака 8077330, 9 мм
    Арт. 90131121
    5.0
    2
    Сверло по металлу Атака 8077330, 9 мм

      Сверло по металлу Атака 8077330, 9 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло Атака 8077330 применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий в металле. Изготовлено из инструментальной стали и имеет титановое покрытие которое делает его устойчивым к нагреву. Сверло износостойкое и долговечное. Возможна многократная заточка. Подходит для работы по легированной и нелегированной стали, серому чугуну, меди, бронзе, мельхиору и твердым пластмассам. Желательно при сверлении металла использовать специальную смазку, которая увеличит срок службы оснастки.