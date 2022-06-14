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Сверло по металлу Bosch 2.608.596.663, HSS-R, 20x140 мм
4.7
3
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Bosch 2.608.596.663, HSS-R, 20x140 мм
    Арт. X1697520352
    4.7
    3
    Сверло по металлу Bosch 2.608.596.663, HSS-R, 20x140 мм

      Сверло по металлу Bosch 2.608.596.663, HSS-R, 20x140 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1697520352
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло HSS-R Bosch 2608596663 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 118 градусов. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении. При работе рекомендуется использовать универсальную смазку Bosch 2 607 001 409.