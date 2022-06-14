Сверло по металлу Bosch 2.608.596.663, HSS-R, 20x140 мм
Арт. X1697520352
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|12
- Сверло HSS-R Bosch 2608596663 предназначено для выполнения сквозных и глухих отверстий в легированной и нелегированной стали с пределом прочности при растяжении до 900 Н/мм2, сером чугуне, металлокерамическом сплаве на основе железа, ковком чугуне, цветном металле. Сверло изготовлено из высокопроизводительной быстрорежущей стали. Угол режущей части 118 градусов. Оснастка имеет цилиндрический хвостовик. Работает в правом направлении. При работе рекомендуется использовать универсальную смазку Bosch 2 607 001 409.