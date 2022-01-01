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Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм
140 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм
    Арт. О00000024503
    Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм
    Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм
      Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм
      Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм

      Сверло по металлу Практика Профи 037-596, HEX 1/4", 4.5х100 мм

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024503

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		4
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу HEX 1/4" ПРАКТИКА 037-596 серии "Профи" из быстрорежущей стали Р6М5. Недорогие сверла для быстрой производительной работы по большинству строительных сталей. Полностью шлифованные. Угол заточки острия 118°. Подходит для обработки металлов с пределом прочности на растяжение до 900 Н/мм2. Шестигранный хвостовик 1/4'' исключает проворачивание в патроне, подходит также для шуруповертов с шестигранным держателем. Рекомендуется применять охлаждение эмульсией