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Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
    Арт. О00000005108
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт
      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт

      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №287, 12 мм, 1 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000005108

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Двухстороннее сверло
      		Нет
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		12
      Ударное
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло по металлу Эксперт HSS-G M2 TIN №287 12 мм ПрофОснастка 30201127 предназначено для обработки металлов с твердостью 900-1100МРа (чугун, среднее- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ

        Преимущества

        • Не требует предварительного кернения
        • Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что увеличивает ресурс на 15-20% по сравнению с аналогичным без покрытия
        • Сверло серии Эксперт создано для промышленного и индустриального применения: на производствах, предприятиях в интенсивном режиме эксплуатации
        • Сверло имеет один из высочайших показателей ресурса сверления и лучший показатель реза аналогичных сверл
        • Наиболее предпочтительными для использования являются сверлильные станки, автоматические линии обработки металла и станки с ЧПУ