Сверло Projahn 11400, 14x160 мм

Спиральное сверло PROJAHN изготовлено по DIN 338 из быстрорежущей стали HSS. Данное сверло типа N с цилиндрическим хвостовиком используют при сверлении следующих материалов: серого и ковкого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, металлокерамики, бронзы, латуни, алюминия, легированной и нелегированной стали. Форма спирали способствует быстрому удалению шлака, а точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте. Данное сверло с повышенной устойчивостью к излому служит очень долго.