Сверло Projahn 11400, 14x160 мм
Арт. 90131232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|14
- Спиральное сверло PROJAHN изготовлено по DIN 338 из быстрорежущей стали HSS. Данное сверло типа N с цилиндрическим хвостовиком используют при сверлении следующих материалов: серого и ковкого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, металлокерамики, бронзы, латуни, алюминия, легированной и нелегированной стали. Форма спирали способствует быстрому удалению шлака, а точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте. Данное сверло с повышенной устойчивостью к излому служит очень долго.