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Сверло Projahn 11400, 14x160 мм
5.0
2
Найти аналог
Сверла по металлу
    Сверло Projahn 11400, 14x160 мм
    Арт. 90131232
    5.0
    2
    Сверло Projahn 11400, 14x160 мм

      Сверло Projahn 11400, 14x160 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90131232
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Projahn
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Спиральное сверло PROJAHN изготовлено по DIN 338 из быстрорежущей стали HSS. Данное сверло типа N с цилиндрическим хвостовиком используют при сверлении следующих материалов: серого и ковкого чугуна, чугуна с шаровидным графитом, металлокерамики, бронзы, латуни, алюминия, легированной и нелегированной стали. Форма спирали способствует быстрому удалению шлака, а точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте. Данное сверло с повышенной устойчивостью к излому служит очень долго.