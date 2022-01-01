Абразивный отрезной диск STIHL 40008350107002

На основе синтетических смол

Для резки стали

Высокая частота реза

Широкая область применения

Абразивный отрезной круг для стали 400мм STIHL 08350107002 на основе синтетических смол. Используется в строительстве и работе с металлоконструкциями. Предназначен для резки стали, профильной стали, арматуры или стальных балок. Отличается высочайшими показателями по производительности и чистоте реза. Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств. Особенности и преимущества: