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Абразивный отрезной диск STIHL 40008350107002
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Абразивный отрезной диск STIHL 40008350107002
    Арт. 77777X9006122
    Абразивный отрезной диск STIHL 40008350107002

      Абразивный отрезной диск STIHL 40008350107002

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9006122

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивный отрезной круг для стали 400мм STIHL  08350107002 на основе синтетических смол. Используется в строительстве и работе с металлоконструкциями. Предназначен для резки стали, профильной стали, арматуры или стальных балок. Отличается высочайшими показателями по производительности и чистоте реза. Абразивные отрезные круги STIHL на основе синтетических смол, специально разработанные для абразивно-отрезных устройств STIHL, имеют чрезвычайно широкую область применения при резке строительных и конструкционных материалов. Многослойное усиление гарантирует высокую стабильность отрезных кругов при ручном использовании абразивно-отрезных устройств. Особенности и преимущества:
        • На основе синтетических смол
        • Для резки стали
        • Высокая частота реза
        • Широкая область применения