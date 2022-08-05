Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
Арт. 1034232
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|950
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен надежным бесщёточным мотором, который прослужит долго. Инструмент предназначен для сверления отверстий и ведения локальных отбойных работ. Идеально подобранный центр тяжести, расположенный вблизи рукоятки, способствует комфортной работе. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. Обрезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.
Преимущества
- Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS+ предусматривает возможность быстрой замены оснастки одной рукой
- Три рабочих режима. Выбор одного из трех рабочих режимов осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе
- Надежный хват. Основная рукоятка имеет прорезиненные вставки, что обеспечивает надежный хват без проскальзывания рук
- Дополнительная рукоятка. Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен дополнительной рукояткой для удержания обеими руками
- Надежный бесщеточный мотор
- Точно подобранный центр тяжести
- Функция реверса
- Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов
- Предохранительная муфта исключает проворачивание инструмента в руках оператора при клине оснастки
- Подсветка рабочей зоны
- Сверление точных по размерам глухих отверстий
- 2 аккумулятора в комплекте
- Транспортировочный кейс