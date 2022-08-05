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Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
    Арт. 1034232
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034232
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		950
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен надежным бесщёточным мотором, который прослужит долго. Инструмент предназначен для сверления отверстий и ведения локальных отбойных работ. Идеально подобранный центр тяжести, расположенный вблизи рукоятки, способствует комфортной работе. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. Обрезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS+ предусматривает возможность быстрой замены оснастки одной рукой
        • Три рабочих режима. Выбор одного из трех рабочих режимов осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе
        • Надежный хват. Основная рукоятка имеет прорезиненные вставки, что обеспечивает надежный хват без проскальзывания рук
        • Дополнительная рукоятка. Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен дополнительной рукояткой для удержания обеими руками
        • Надежный бесщеточный мотор
        • Точно подобранный центр тяжести
        • Функция реверса
        • Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов
        • Предохранительная муфта исключает проворачивание инструмента в руках оператора при клине оснастки
        • Подсветка рабочей зоны
        • Сверление точных по размерам глухих отверстий
        • 2 аккумулятора в комплекте
        • Транспортировочный кейс