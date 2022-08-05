Аккумуляторный перфоратор SDS-Quick Makita DHR242RFE, 2,4 Дж

Преимущества

Замена оснастки одной рукой. Патрон SDS+ предусматривает возможность быстрой замены оснастки одной рукой

Три рабочих режима. Выбор одного из трех рабочих режимов осуществляется с помощью тумблера сбоку на корпусе

Надежный хват. Основная рукоятка имеет прорезиненные вставки, что обеспечивает надежный хват без проскальзывания рук

Дополнительная рукоятка. Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен дополнительной рукояткой для удержания обеими руками

Надежный бесщеточный мотор

Точно подобранный центр тяжести

Функция реверса

Электронная регулировка скорости вращения и частоты ударов

Предохранительная муфта исключает проворачивание инструмента в руках оператора при клине оснастки

Подсветка рабочей зоны

Сверление точных по размерам глухих отверстий

2 аккумулятора в комплекте

Транспортировочный кейс

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR242RFE оснащен надежным бесщёточным мотором, который прослужит долго. Инструмент предназначен для сверления отверстий и ведения локальных отбойных работ. Идеально подобранный центр тяжести, расположенный вблизи рукоятки, способствует комфортной работе. Наличие предохранительной муфты исключает риск проворачивания инструмента в руках оператора при клине оснастки. Обрезиненная боковая рукоятка обеспечивает надежный хват. Модель поставляется в чемодане, в котором её удобно хранить и транспортировать.