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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
5.0
1
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Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Арт. 1034241
    5.0
    1
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1034241
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Система пылеудаления
      		Нет
      Предохранительная муфта
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Makita DHR243Z имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Это расширяет сферу его применения. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя при перегрузке и высоком крутящем моменте, что гарантирует долгий срок службы. Регулировка оборотов обеспечивает продуктивную работу с материалами разной плотности и оснасткой различного размера. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Электрический тормоз плавно и быстро прекращает вращение патрона
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале бура
        • Рукоятки с резиновым покрытием - надежное удержание инструмента во время работы
        • Сверлильный патрон в комплекте
        • Предохранительная муфта - для защиты Makita DHR243Z и оператора при заклинивании бура