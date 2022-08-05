Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж

Преимущества

Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы

Электрический тормоз плавно и быстро прекращает вращение патрона

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале бура

Рукоятки с резиновым покрытием - надежное удержание инструмента во время работы

Сверлильный патрон в комплекте

Предохранительная муфта - для защиты Makita DHR243Z и оператора при заклинивании бура

Аккумуляторный перфоратор Makita DHR243Z имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Это расширяет сферу его применения. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя при перегрузке и высоком крутящем моменте, что гарантирует долгий срок службы. Регулировка оборотов обеспечивает продуктивную работу с материалами разной плотности и оснасткой различного размера. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.