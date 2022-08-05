Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Makita DHR243Z, 2,4 Дж
Арт. 1034241
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Система пылеудаления
|Нет
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Предохранительная муфта
|Да
- Аккумуляторный перфоратор Makita DHR243Z имеет три режима работы: сверление с ударом и без, долбление. Это расширяет сферу его применения. Быстрая замена оснастки. Изделие оснащено патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Предохранительная муфта предотвращает поломки двигателя при перегрузке и высоком крутящем моменте, что гарантирует долгий срок службы. Регулировка оборотов обеспечивает продуктивную работу с материалами разной плотности и оснасткой различного размера. Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Три режима работы: сверление с ударом и без, долбление
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Электрический тормоз плавно и быстро прекращает вращение патрона
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале бура
- Рукоятки с резиновым покрытием - надежное удержание инструмента во время работы
- Сверлильный патрон в комплекте
- Предохранительная муфта - для защиты Makita DHR243Z и оператора при заклинивании бура