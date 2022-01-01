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Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
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Коронки по дереву
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Арт. О00000011057
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
    Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм
      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм

      Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000011057

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      min диаметр, мм
      		38
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594211 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Биметаллическая коронка Progressor 2 обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели
        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения