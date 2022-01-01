Коронка BOSCH PROGRESSOR 2.608.594.211 38мм

Преимущества

Биметаллическая коронка Progressor 2 обеспечивает срок службы в 2 раза дольше, чем у предыдущей модели

Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности

Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку

Подходит для универсального применения

Коронка BiM PROGRESSOR Bosch 2608594211 предназначена для сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов. Применяется для сверления отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали.