Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD

Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В

Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч



Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии

Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)

«Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power for ALL на 18 В от Bosch

Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой

Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения

Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All

Компактное быстрозарядное устройство для любых бытовых и садовых инструментов (DIY) из системы Power4All 18 В, а также для всех аккумуляторных инструментов 14,4 В

Быстрозарядное устройство: время зарядки 40 минут благодаря зарядному току 3,0 А и функции Ready to Go — аккумулятор 2,5 Ач будет заряжен на 80 % уже через 40 минут.

Продуманный и бережный процесс зарядки аккумуляторов любой емкости (А•ч)

«Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: зарядное устройство может гибко использоваться с любыми аккумуляторами на 14,4/18 В от Bosch

Долгий срок службы аккумулятора благодаря продуманной технологии зарядки