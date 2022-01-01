Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
Арт. О00000034321
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Подходит для аккумуляторов, В
|14.4, 18
|
Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Базовый набор Bosch 18B включает в себя быстрозарядное устройство AL 1830 CV, а также 2 аккумуляторных блока PBA 18 V. При этом аксессуары подходят для любых инструментов линейки Home Garden.
Преимущества
- Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В
- Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч
- Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
- Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
- «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power for ALL на 18 В от Bosch
- Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой
- Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All
- Компактное быстрозарядное устройство для любых бытовых и садовых инструментов (DIY) из системы Power4All 18 В, а также для всех аккумуляторных инструментов 14,4 В
- Быстрозарядное устройство: время зарядки 40 минут благодаря зарядному току 3,0 А и функции Ready to Go — аккумулятор 2,5 Ач будет заряжен на 80 % уже через 40 минут.
- Продуманный и бережный процесс зарядки аккумуляторов любой емкости (А•ч)
- «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: зарядное устройство может гибко использоваться с любыми аккумуляторами на 14,4/18 В от Bosch
- Долгий срок службы аккумулятора благодаря продуманной технологии зарядки
- Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All