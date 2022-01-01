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Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
12 010 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
    Арт. О00000034321
    Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
    Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
    Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
      Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
      Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD
      Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD

      Набор 2 АКБ Starter Set 18 V и ЗУ AL 1830 CV Bosch 1600A011LD

      12 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034321

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		14.4, 18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      12 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Базовый набор Bosch 18B включает в себя быстрозарядное устройство AL 1830 CV, а также 2 аккумуляторных блока PBA 18 V. При этом аксессуары подходят для любых инструментов линейки Home Garden.

        Преимущества

        • Максимальная производительность для всех бытовых и садовых инструментов из системы Power4All 18 В
        • Увеличенное время работы на одной зарядке благодаря емкости аккумулятора 2,5 А•ч
        • Отсутствие эффекта памяти и саморазряда, постоянная готовность к работе благодаря литий-ионной технологии
        • Исключительно высокая долговечность аккумулятора благодаря системе защиты элементов питания Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
        • «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: аккумулятор может гибко комбинироваться со всеми инструментами из линейки аккумуляторных инструментов Power for ALL на 18 В от Bosch
        • Компактное и прочное исполнение с легкой разблокировкой
        • Рукоятка с мягкой накладкой для надежной установки (например на время перерывов в работе) и удобства обращения
        • Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All
        • Компактное быстрозарядное устройство для любых бытовых и садовых инструментов (DIY) из системы Power4All 18 В, а также для всех аккумуляторных инструментов 14,4 В
        • Быстрозарядное устройство: время зарядки 40 минут благодаря зарядному току 3,0 А и функции Ready to Go — аккумулятор 2,5 Ач будет заряжен на 80 % уже через 40 минут.
        • Продуманный и бережный процесс зарядки аккумуляторов любой емкости (А•ч)
        • «Power4All» — это аккумуляторная система с литий-ионной технологией для всей линейки бытовых и садовых инструментов Bosch: зарядное устройство может гибко использоваться с любыми аккумуляторами на 14,4/18 В от Bosch
        • Долгий срок службы аккумулятора благодаря продуманной технологии зарядки
        • Один аккумулятор для всех — для любых садовых электроинструментов/электроинструментов для домашней мастерской из системы Power4All