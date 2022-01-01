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Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
    Арт. 9016589325
    Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
    Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
      Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
      Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)

      Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9016589325

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Количество предметов, шт
      		1
      Назначение
      		камень
      Упаковка
      		упаковка с подвесом
      Устройство
      		Стандарт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Бур Metabo 626187000 подходит для сверления отверстий в каменной кладке, бетоне и природном камне.

        Преимущества и особенности:

        • Две режущие кромки, из высококачественного твердого сплава;
        • S-образная спираль для быстрого вывода пыли;
        • Кончик бура, выполнен в форме долота;
        • Отличное соотношение цена-качество.

        Комплектация:

        • Бур Metabo 626187000 – 1 шт.