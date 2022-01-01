Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)

Описание товара:

Бур Metabo 626187000 подходит для сверления отверстий в каменной кладке, бетоне и природном камне.

Преимущества и особенности:

Две режущие кромки, из высококачественного твердого сплава;

S-образная спираль для быстрого вывода пыли;

Кончик бура, выполнен в форме долота;

Отличное соотношение цена-качество.

Комплектация: