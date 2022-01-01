Бур Metabo 626187000 (SDS-Plus, 10х210/150 мм)
Арт. 9016589325
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|камень
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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Устройство
|Стандарт
Описание товара:
Бур Metabo 626187000 подходит для сверления отверстий в каменной кладке, бетоне и природном камне.
Преимущества и особенности:
- Две режущие кромки, из высококачественного твердого сплава;
- S-образная спираль для быстрого вывода пыли;
- Кончик бура, выполнен в форме долота;
- Отличное соотношение цена-качество.
Комплектация:
- Бур Metabo 626187000 – 1 шт.