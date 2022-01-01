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Диск алмазный Атака с охл.400*32 Мрамор
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Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Диск алмазный Атака с охл.400*32 Мрамор
    Арт. 900220916
    Диск алмазный Атака с охл.400*32 Мрамор

      Диск алмазный Атака с охл.400*32 Мрамор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900220916

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы