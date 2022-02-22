Алмазный диск по асфальту Husqvarna S1265 5761484-01 (355x25,4 мм)
Арт. 77777X9002230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, кирпич, железобетон
- Диск алмазный S1265 Husqvarna Construction 5761484-01 является сменным элементом для резчиков. Используют при резке затвердевшего бетона, железобетона, кирпича, кровельной плитки. Применение уникальной технологии Diagrip™ обеспечивает высочайшую производительность алмазных дисков.
Преимущества
- Высокая скорость резки
- Применение системы „Easy-fit“ позволяет изменять посадочное отверстие с диаметра 20 на 25.4 мм.