Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный диск по асфальту Husqvarna S1265 5761484-01 (355x25,4 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для камнеобра­батывающих станков
    Алмазный диск по асфальту Husqvarna S1265 5761484-01 (355x25,4 мм)
    Арт. 77777X9002230
    5.0
    2
    Алмазный диск по асфальту Husqvarna S1265 5761484-01 (355x25,4 мм)

      Алмазный диск по асфальту Husqvarna S1265 5761484-01 (355x25,4 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002230
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич, железобетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный S1265 Husqvarna Construction 5761484-01 является сменным элементом для резчиков. Используют при резке затвердевшего бетона, железобетона, кирпича, кровельной плитки. Применение уникальной технологии Diagrip™ обеспечивает высочайшую производительность алмазных дисков.

        Преимущества

        • Высокая скорость резки
        • Применение системы „Easy-fit“ позволяет изменять посадочное отверстие с диаметра 20 на 25.4 мм.