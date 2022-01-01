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Диск лазерный MESSER FB/M, сухой рез, железобетон 230D-2.4T-12W-16S-22.2
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Прочие комплектующие для шлифмашин
    Диск лазерный MESSER FB/M, сухой рез, железобетон 230D-2.4T-12W-16S-22.2
    Арт. 77777X9002297
    Диск лазерный MESSER FB/M, сухой рез, железобетон 230D-2.4T-12W-16S-22.2

      Диск лазерный MESSER FB/M, сухой рез, железобетон 230D-2.4T-12W-16S-22.2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X9002297

      Характеристики

      Производитель
      		Messer
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Алмазный диск турбо FB/M 230D-2.4T-12W-16S-22.2 MESSER 01-15-230 предназначен для резки высокоармированного бетона, гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки, строительных материалов. Серия дисков FB/M является одной из ведущих серий бренда MESSER по железобетону. Показывает отличную скорость резки и высокий ресурс на самых тяжелых строительных объектах. 

        Преимущества

        • Надежность

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала