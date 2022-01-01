Диск лазерный MESSER FB/M, сухой рез, железобетон 230D-2.4T-12W-16S-22.2

Алмазный диск турбо FB/M 230D-2.4T-12W-16S-22.2 MESSER 01-15-230 предназначен для резки высокоармированного бетона, гранита, мрамора, каменной кладки, тротуарной плитки, строительных материалов. Серия дисков FB/M является одной из ведущих серий бренда MESSER по железобетону. Показывает отличную скорость резки и высокий ресурс на самых тяжелых строительных объектах.

Преимущества