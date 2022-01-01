Диск пильный Атака 250*80*30 дерево
Арт. 9010213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильные диски Атака предназначенны для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, аллюминий). Их отличает повышенный ресурс, широкий ассортимент и, как следствие, возможность точного подбора под любые задачи и условия работы.
Преимущества
- Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила
- Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой
- Чистота кромки гладкая (XXX)
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной инструментальной стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления