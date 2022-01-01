Диск пильный Атака 250*80*30 дерево

Преимущества

Переменный зуб ATB для продольного и поперечного распила

Зуб из твердого сплава с алмазной шлифовкой

Чистота кромки гладкая (XXX)



Высокопрочный припой

Полотно из высококачественной инструментальной стали

Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации

Современная технология изготовления

Пильные диски Атака предназначенны для выполнения профессиональных задач с различными строительными материалами (дерево, газобетон, ламинат, аллюминий). Их отличает повышенный ресурс, широкий ассортимент и, как следствие, возможность точного подбора под любые задачи и условия работы.