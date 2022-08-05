Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
Арт. О00000033672
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133 представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Для удобства эксплуатации обрезиненная рукоятка оснащается механизмом защиты от вибрации.
Преимущества
- Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Обрезиненная основная рукоятка с механизмом защиты от вибрации, для существенного снижения отрицательного воздействия вибрации на оператора
- Мощный пылезащищенный двигатель
- Предохранительная муфта
- Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
- Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
- Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы
- Индикация сети
- Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение Энкор ПЭ-1600/40Э 50133 осуществляется максимально легко