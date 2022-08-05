Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж

Преимущества

Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Обрезиненная основная рукоятка с механизмом защиты от вибрации, для существенного снижения отрицательного воздействия вибрации на оператора

Мощный пылезащищенный двигатель

Предохранительная муфта

Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ

Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки

Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы

Индикация сети

Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение Энкор ПЭ-1600/40Э 50133 осуществляется максимально легко

Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133 представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Для удобства эксплуатации обрезиненная рукоятка оснащается механизмом защиты от вибрации.