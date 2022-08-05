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Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
    Арт. О00000033672
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
    Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж

      Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133, 9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033672
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор SDS-Max Энкор ПЭ-1600/40Э 50133  представляет собой мощный современный инструмент, который предназначается для выполнения отверстий в бетоне, кирпиче спиральными сверлами, а также для разрушения дорожных покрытий пиками и зубилами. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует долговечность и устойчивость к механическим воздействиям. Для удобства эксплуатации обрезиненная рукоятка оснащается механизмом защиты от вибрации.

        Преимущества

        • Модифицированный современный инструмент с увеличенным ресурсом
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Обрезиненная основная рукоятка с механизмом защиты от вибрации, для существенного снижения отрицательного воздействия вибрации на оператора
        • Мощный пылезащищенный двигатель
        • Предохранительная муфта
        • Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
        • Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
        • Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы
        • Индикация сети
        • Благодаря пластиковому кейсу транспортировка и хранение Энкор ПЭ-1600/40Э 50133 осуществляется максимально легко