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Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив КЛТ-1 (Р80, 180x22 мм)
5.0
3
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив КЛТ-1 (Р80, 180x22 мм)
    Арт. X1317130437
    5.0
    3

      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив КЛТ-1 (Р80, 180x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317130437
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Луга-Абразив
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы