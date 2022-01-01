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Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
205 ₽
Торцевые головки
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
    Арт. Ю00000031227
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
    Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
      Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
      Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339

      Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339

      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031227

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		30
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      205 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Подобные головки очень популярны в автосервисах, на производствах, в слесарных и монтажных мастерских.

        Преимущества

        • Благодаря вытянутой конструкции отлично подойдет для обработки нарезных соединений в малодоступных местах
        • Материал изделия – надежная высокосортная CrV сталь