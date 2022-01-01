Головка торцевая Kraft 1/2"Dr 30 мм, KT 700339
Арт. Ю00000031227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Размер головки, мм
|30
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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- Подобные головки очень популярны в автосервисах, на производствах, в слесарных и монтажных мастерских.
Преимущества
- Благодаря вытянутой конструкции отлично подойдет для обработки нарезных соединений в малодоступных местах
- Материал изделия – надежная высокосортная CrV сталь