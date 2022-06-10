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Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)
5.0
2
Найти аналог
Коронки по дереву
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)
    Арт. О00000004309
    5.0
    2
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)
    Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)
      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)

      Коронка Bosch Progressor 2.608.594.241 (108 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004309
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		108
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Биметаллическая коронка BOSCH Progressor 2.608.594.241 используется при сверлении отверстий в древесине, гипсокартоне, пластике, металле, цветном металле и нержавеющей стали. Подходит для всех сетевых и аккумуляторных дрелей-шуруповертов.

        Преимущества

        • Модернизирована с использованием Bosch Bi-Metal с содержанием 8 % кобальта в сплаве для повышения прочности
        • Улучшенная полоска зубьев с прогрессивным шагом обеспечивает ускоренную резку
        • Подходит для универсального применения