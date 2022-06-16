Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)

Преимущества

Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления

Твердосплавные зубъя из ВК9

Хвостовик в комплекте

Коронка по бетону, М22 х 68 мм комплектуется в сборе с хвостовиком типа SDS-Plus. Используется совместно с такими электроинструментами, как перфораторы. Применяются при сверлении отверстий широкого диаметра, а также отверстий для подрозетников. При производстве используются качественные твердосплавные металлы: корпус - сталь 45Х, зубцы - стальной сплав ВК8.