Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
Арт. О00000013196
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип сверления
|сухое
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max диаметр, мм
|68
- Коронка по бетону, М22 х 68 мм комплектуется в сборе с хвостовиком типа SDS-Plus. Используется совместно с такими электроинструментами, как перфораторы. Применяются при сверлении отверстий широкого диаметра, а также отверстий для подрозетников. При производстве используются качественные твердосплавные металлы: корпус - сталь 45Х, зубцы - стальной сплав ВК8.
Преимущества
- Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления
- Твердосплавные зубъя из ВК9
- Хвостовик в комплекте