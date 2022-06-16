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Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
4.5
2
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Коронки SDS-Plus
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Арт. О00000013196
    4.5
    2
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
    Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)
      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)

      Коронка по бетону Вихрь (68 мм, SDS-Plus, в сборе)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013196
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип сверления
      		сухое
      max диаметр, мм
      		68
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка по бетону, М22 х 68 мм комплектуется в сборе с хвостовиком типа SDS-Plus. Используется совместно с такими электроинструментами, как перфораторы. Применяются при сверлении отверстий широкого диаметра, а также отверстий для подрозетников. При производстве используются качественные твердосплавные металлы: корпус - сталь 45Х, зубцы - стальной сплав ВК8.

        Преимущества

        • Спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления
        • Твердосплавные зубъя из ВК9
        • Хвостовик в комплекте