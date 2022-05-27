Коронка по бетону SEB 401КН-120 (120 мм)
Арт. 9016278123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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max диаметр, мм
|120
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Материал
|углеродистая сталь
- Коронка по бетону, диаметр 120 мм. Применяется на перфораторах с креплением SDS-PLUS и SDS-MAX для просверливания отверстий в бетоне, керамической облицовочной плитке, кирпиче, гипсовой плите, а также в природном и искусственном камне. В комплект входит удлинитель SDS-PLUS. При работе с перфоратором можно использовать функцию «сверление с ударом».
Преимущества
- Корпус коронки изготовлен из высококачественной углеродистой стали, что обеспечивает длительный срок службы
- Коронка имеет твердосплавные усиленные резцы, которые установлены под отрицательным углом в 7° для сглаживания динамических нагрузок