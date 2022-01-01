Культиватор бензиновый Nano 40

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 80CC. Является одним из самых эффективных в классе компактных двигателей такого объема, характеризуется низким уровнем шума и вибрации. Чугунная гильза цилиндра позволяет обеспечить высокую износостойкость и рабочий ресурс. Двигатель сертифицирован для использования в странах Европы и Японии.осторонних частиц. Карбюратор с внутренней вентиляцией поддерживает постоянство состава горючей смеси независимо от степени засоренности воздушного фильтра

Эргономичная складная рукоятка. Комфортна в работе, может складываться для удобства транспортировки и хранения. Удобная эргономичная рукоятка культиватора легко регулируется под рост оператора. Ввиду небольших размеров и складывающейся рукоятки культиватор без труда собирается и помещается в багажнике небольшого автомобиля

Выключатель на рукоятке. Обеспечивает удобство работы и безопасность оператора

Компактные размеры и малый вес. Позволяют работать в ограниченном пространстве. Облегчают транспортировку и хранение культиватора Caiman Nano 40

Рабочая ширина 20-30-46 см. Регулируется установкой фрез. Рабочая глубина 22 см

Система The Right Balance. Отлично сбалансированная эргономичная конструкция культиватора Сaiman Nano 40 создана таким образом, что во время культивации почвы воздействия на руки и позвоночник оператора сводятся к минимуму. Результат - минимум усталости и высокая эффективность труда

Профессиональный редуктор Fast Gear I. На культиваторе установлен профессиональный обслуживаемый высокоскоростной (160 об/мин) цепной редуктор Fast Gear I, который имеет КПД в 2 раза больше, чем червячный, и практически всю мощность передает на фрезы. Применение инновационных технологий позволило создать редукторы минимальной толщины и достичь максимальной производительности в своем классе за счет высокого КПД цепного привода, близкого к 90%

Транспортировочное колесо. Благодаря компактному легкосъемному сдвоенному транспортировочному колесу, установленному на сошнике, культиватор Сaiman Nano 40 легко транспортировать по садовым дорожкам и перемещать между клумб и грядок

Культиватор Caiman Nano 40 6000360505 предназначен для небольших участков площадью до 500 м.кв. Агрегат компактный и имеет небольшой вес, благодаря чему его легко транспортировать и использовать. Модель исполнена с применениями технологий малой вибрации и пониженному шумовому фону. Оптимальная площадь ваших клумб, теплиц и грядок для мотокультиватора Nano составляет 500 кв.м. Идеален для обработанной почвы со сложным рельефом, состоящий из комбинации грядок, кустарников, деревьев и теплиц. У модели одна передняя передача, но за счет компактных размеров она легко маневрирует между клумбами, не требуя применения реверса. В базовой комплектации культиватор Caiman Nano 40 оснащен фрезами с регулируемой шириной захвата 20-30-46 см.