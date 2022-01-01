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Лента шлифовальная Makita P-39469 9х533мм, К100,1шт, д/дерева,металла
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Шлифовальные ленты
    Лента шлифовальная Makita P-39469 9х533мм, К100,1шт, д/дерева,металла
    Арт. 9007136

      Лента шлифовальная Makita P-39469 9х533мм, К100,1шт, д/дерева,металла

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9007136

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Тип оборудования
      		шлифовальная лента
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы