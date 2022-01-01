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Набор сверл по металлу Makita D-30564
Найти аналог
Универсальные сверла
    Набор сверл по металлу Makita D-30564
    Арт. 9013635140
    Набор сверл по металлу Makita D-30564

      Набор сверл по металлу Makita D-30564

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013635140

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Количество предметов, шт
      		170
      Диаметр, мм
      		1, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор свёрл по металлу Makita D-30564 для работы по стали и цветному металлу. Набор Makita D-30564 наполнен HSS свёрлами различных диаметров от 1 мм до 10 мм. В удобном металлическом кейсе для хранения и транспортировки

        Преимущества

        • Материал – HSS быстрорежущая сталь с термической обработкой
        • Номенклатура - самые применяемые в ходу диаметры свёрл от 1 мм до 10 мм, с шагом 0.5 мм
        • Хвостовик - универсальный цилиндрический; Заточка - оптимальная профессиональная
        • Возможности -  использование при сверлении любых металлов, в том числе, цветных