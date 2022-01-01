Набор сверл по металлу Makita D-30564

Преимущества

Материал – HSS быстрорежущая сталь с термической обработкой

Номенклатура - самые применяемые в ходу диаметры свёрл от 1 мм до 10 мм, с шагом 0.5 мм

Хвостовик - универсальный цилиндрический; Заточка - оптимальная профессиональная

Возможности - использование при сверлении любых металлов, в том числе, цветных





Набор свёрл по металлу Makita D-30564 для работы по стали и цветному металлу. Набор Makita D-30564 наполнен HSS свёрлами различных диаметров от 1 мм до 10 мм. В удобном металлическом кейсе для хранения и транспортировки