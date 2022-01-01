Набор сверл по металлу Makita D-30564
Арт. 9013635140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Количество предметов, шт
|170
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Диаметр, мм
|1, 10
- Набор свёрл по металлу Makita D-30564 для работы по стали и цветному металлу. Набор Makita D-30564 наполнен HSS свёрлами различных диаметров от 1 мм до 10 мм. В удобном металлическом кейсе для хранения и транспортировки
Преимущества
- Материал – HSS быстрорежущая сталь с термической обработкой
- Номенклатура - самые применяемые в ходу диаметры свёрл от 1 мм до 10 мм, с шагом 0.5 мм
- Хвостовик - универсальный цилиндрический; Заточка - оптимальная профессиональная
- Возможности - использование при сверлении любых металлов, в том числе, цветных