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Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043
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Коронки по дереву
    Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043
    Арт. О00000032752
    Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043

      Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032752

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      min диаметр, мм
      		25
      max диаметр, мм
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043 - специальная геометрия зубьев обеспечит долговечность и длительный срок службы. Идеальны для резки сложных и твердых материалов, таких как, нержавеющая и кислотостойкая сталь, а также более мягких материалов, например, древесины.

        Преимущества

        • Быстрый рез в прочных материалах
        • Улучшенный отвод тепла во время сверления позволяет оставаться зубьям острыми долгое время
        • Достаточно глубокие выемки между зубьями увеличивают эффективность удаления стружки и предотвращают застревание и перегрев коронки
        • Специальный угол заточки зубьев предотвращает их поломку при сверлении в тонком материале
        • Требует меньше давления при подаче – это достигнуто благодаря комбинации агрессивной геометрии зуба и быстром удалении стружки
        • В зубчатой части кольцевой пилы используется высококачественная горячекатанная сталь типа Matrix II. Сталь типа Matrix II содержит 8% кобальта, что позволяет зубьям сохранять первоначальную твердость во время разрезания металла даже при высоких температурах
        • Биметаллическая конструкция – высокоскоростные стальные зубья приварены лазером к корпусу из низколегированного стального сплава. Зубья подвергаются закаливанию при температуре 600°С для прочности и продолжительности срока службы коронки
        • Задний щиток сделан из стали большой толщины, не позволяющей отверстиям увеличиваться со временем
        • 4 отверстия в основании для легкого крепления хвостовика с коронкой
        • Идеально круглая геометрия задней стенки придает коронке наилучшую центричность, особенно на больших диаметрах