Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043
Арт. О00000032752
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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min диаметр, мм
|25
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max диаметр, мм
|25
- Коронка Bi-metal 25 мм Milwaukee 49560043 - специальная геометрия зубьев обеспечит долговечность и длительный срок службы. Идеальны для резки сложных и твердых материалов, таких как, нержавеющая и кислотостойкая сталь, а также более мягких материалов, например, древесины.
Преимущества
- Быстрый рез в прочных материалах
- Улучшенный отвод тепла во время сверления позволяет оставаться зубьям острыми долгое время
- Достаточно глубокие выемки между зубьями увеличивают эффективность удаления стружки и предотвращают застревание и перегрев коронки
- Специальный угол заточки зубьев предотвращает их поломку при сверлении в тонком материале
- Требует меньше давления при подаче – это достигнуто благодаря комбинации агрессивной геометрии зуба и быстром удалении стружки
- В зубчатой части кольцевой пилы используется высококачественная горячекатанная сталь типа Matrix II. Сталь типа Matrix II содержит 8% кобальта, что позволяет зубьям сохранять первоначальную твердость во время разрезания металла даже при высоких температурах
- Биметаллическая конструкция – высокоскоростные стальные зубья приварены лазером к корпусу из низколегированного стального сплава. Зубья подвергаются закаливанию при температуре 600°С для прочности и продолжительности срока службы коронки
- Задний щиток сделан из стали большой толщины, не позволяющей отверстиям увеличиваться со временем
- 4 отверстия в основании для легкого крепления хвостовика с коронкой
- Идеально круглая геометрия задней стенки придает коронке наилучшую центричность, особенно на больших диаметрах