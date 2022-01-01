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Коронка Bi-Metal 27 мм Milwaukee 49560047
1 520 ₽
Коронки по дереву
    Коронка Bi-Metal 27 мм Milwaukee 49560047
    Арт. О00000032753
    Коронка Bi-Metal 27 мм Milwaukee 49560047

      Коронка Bi-Metal 27 мм Milwaukee 49560047

      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032753

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      min диаметр, мм
      		27
      max диаметр, мм
      		27
      Все характеристики
      1 520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка Bi-Metal 27 мм Milwaukee 49560047 - специальная геометрия зубьев обеспечит долговечность и длительный срок службы. Идеальны для резки сложных и твердых материалов, таких как, нержавеющая и кислотостойкая сталь, а также более мягких материалов, например, древесины.

        Преимущества

        • Быстрый рез в прочных материалах
        • Улучшенный отвод тепла во время сверления позволяет оставаться зубьям острыми долгое время
        • Достаточно глубокие выемки между зубьями увеличивают эффективность удаления стружки и предотвращают застревание и перегрев коронки
        • Специальный угол заточки зубьев предотвращает их поломку при сверлении в тонком материале
        • Требует меньше давления при подаче – это достигнуто благодаря комбинации агрессивной геометрии зуба и быстром удалении стружки
        • В зубчатой части кольцевой пилы используется высококачественная горячекатанная сталь типа Matrix II. Сталь типа Matrix II содержит 8% кобальта, что позволяет зубьям сохранять первоначальную твердость во время разрезания металла даже при высоких температурах
        • Биметаллическая конструкция – высокоскоростные стальные зубья приварены лазером к корпусу из низколегированного стального сплава. Зубья подвергаются закаливанию при температуре 600°С для прочности и продолжительности срока службы коронки
        • Задний щиток сделан из стали большой толщины, не позволяющей отверстиям увеличиваться со временем
        • 4 отверстия в основании для легкого крепления хвостовика с коронкой
        • Идеально круглая геометрия задней стенки придает коронке наилучшую центричность, особенно на больших диаметрах