Преимущества

Быстрый рез в прочных материалах

Улучшенный отвод тепла во время сверления позволяет оставаться зубьям острыми долгое время

Достаточно глубокие выемки между зубьями увеличивают эффективность удаления стружки и предотвращают застревание и перегрев коронки

Специальный угол заточки зубьев предотвращает их поломку при сверлении в тонком материале

Требует меньше давления при подаче – это достигнуто благодаря комбинации агрессивной геометрии зуба и быстром удалении стружки

В зубчатой части кольцевой пилы используется высококачественная горячекатанная сталь типа Matrix II. Сталь типа Matrix II содержит 8% кобальта, что позволяет зубьям сохранять первоначальную твердость во время разрезания металла даже при высоких температурах

Биметаллическая конструкция – высокоскоростные стальные зубья приварены лазером к корпусу из низколегированного стального сплава. Зубья подвергаются закаливанию при температуре 600°С для прочности и продолжительности срока службы коронки

Задний щиток сделан из стали большой толщины, не позволяющей отверстиям увеличиваться со временем

4 отверстия в основании для легкого крепления хвостовика с коронкой

Идеально круглая геометрия задней стенки придает коронке наилучшую центричность, особенно на больших диаметрах

Коронка Bi-Metal 60 мм Milwaukee 49560142 - специальная геометрия зубьев обеспечит долговечность и длительный срок службы. Идеальны для резки сложных и твердых материалов, таких как, нержавеющая и кислотостойкая сталь, а также более мягких материалов, например, древесины.