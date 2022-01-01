Сверло по металлу Milwaukee 4932363262, HSS-CO, 4.5 мм

Преимущества

Изготовлено из твердой высокотермостойкой высокоскоростной стали со сплавом кобальта (DIN 338)

Отполировано

Угол режущей кромки 135° для улучшенного центрирования – кернения не требуется

Содержание кобальта 5%

Выдерживает высокие температуры сверления

Сверло типа “N” со стандартным углом наклона канавки

Цвет: бронза

Сверло по металлу Milwaukee 4932363262 предназначено для сверления высоколегированных сталей и металлов с пределом прочности на разрыв свыше 1000 Н/мм² (нержавеющая сталь, теплоупорная и кислотноупорная сталь).